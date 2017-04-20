أفادت مصادر سورية إعلامية، بإتمام المرحلة الأولى من عمليات إجلاء مسلحين ومدنيين من مناطق سورية محاصرة في إطار اتفاق البلدات الأربع، وذلك بعد 4 أيام من توقفها إثر تفجير استهدف حافلات تقل مدنيين.

وقالت المصادر؛ وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم)، اليوم /الخميس/ - أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من اتفاق المدن الأربع (الزبداني ومضايا وكفريا والفوعة) وخروج الدفعة الأخيرة من مسلحي مدينة الزبداني وبلدة سرجايا ومحيطها، بالتزامن مع مغادرة دفعة جديدة من أهالي كفريا والفوعة للبلدتين نحو مدينة حلب مؤقتا.

ونقلت مصادر في الهلال الأحمر السوري، الذي يشرف على عملية الإجلاء في البلدات، أن الحافلات نقلت نحو 3 آلاف شخص من بلدتي كفريا والفوعة، مقابل خروج حوالي 300 مسلح من الزبداني مع عائلاتهم.

ويأتي استكمال هذه الدفعة بعد إتمام دفعة أخرى مشابهة الجمعة الماضية، ضمت 5 آلاف شخص، بينهم 1300 مسلح من كفريا والفوعة، و2200 شخص بينهم نحو 400 مسلح من بلدتي مضايا والزبداني.