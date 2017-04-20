في اليوم العالمى للكتاب .. الإيسيسكو: يجب حمايته من القرصنة ورقمنة المخطوطاتالخميس، 20 ابريل 2017 12:08 م
يخلد العالم في الثالث والعشرين من شهر أبريل كل سنة، اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف. وهي مناسبة للتذكير بأن الكتاب هو مفتاح التقدم الذي أحرزته البشرية على مدى التاريخ، فمع اختراع الكتابة انطلقت الحضارة الإنسانية وازدهرت، ووصل نور العلم إلى أعداد كبيرة من البشر في مختلف أقطار الأرض.
وفي هذه المناسبة وجهت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة - إيسيسكو-، رسالة إلى العالم الإسلامي دعت فيها إلى توجيه العناية للكتاب وحماية المخطوطات في مناطق النزاع والعمل على رقمنتها، للحفاظ على قيمتها للأجيال الحالية والقادمة.
وجاء في رسالة الإيسيسكو أن سوق الكتاب في الحواضر الإسلامية كانت سوقاً رائجة يقبل عليها مختلف المتعلمين ويقتنونها، ولما اكتشفت الطباعة، تضاعف حجم المعارف والعلوم المنقولة.
وبيّنت الرسالة أن مع ظهور الثورة المعلوماتية والاتصالية، تنوعت الوسائط التي تنقل بها هذه المعارف والعلوم، وصار العالم يتحدث عن الكتاب الرقمي إلى جانب الكتاب الورقي، وعلى الرغم من هذه القفزة الكبيرة التي خطتها الإنسانية في تعميم االمعارف والعلوم ونشرها، فإن هناك نقصاً حاداً في معدلات القراءة، وعدم وصول الكتاب والوسائط التقنية إلى شرائح واسعة من الناس، إلى جانب أشخاص من ذوي الفئات الخاصة كفاقدي البصر، لا يستفيدون من الكم الهائل من المطبوعات وغيرها.
وذكرت الإيسيسكو أن الإحصائيات التي أنجزتها تفيد أن من بين ملايين الكتب المطبوعة عبر العالم، لا تحول منها إلا نسبة 10%، لفائدة هذه الفئة في الدول المتقدمة، وتنخفض هذه النسبة إلى 1%، في الدول السائرة في طريق النمو.
وأشارت الرسالة إلى أن الثورة الاتصالية والمعلوماتية كانت لها آثار سلبية على حقوق المؤلف عبر قرصنة الأعمال الإبداعية بشكل واسع، مما أصبح يهدد قطاعات حيوية مثل التأليف والنشر والتوزيع وتجارة الكتاب وصناعته. وشددت على ضرورة الاستفادة مما تتيحه الوسائط التقنية الجديدة للقضاء على عمليات القرصنة عبر مجموعة من الإجراءات، مثل توحيد التشريعات وسد الثغرات القانونية، والتوعية بخطورة القرصنة.
وحثت الإيسيسيكو في رسالتها إلى العالم الإسلامي، الدول الأعضاء على توجيه العناية بالكتب المخصصة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة حتى يصبح الكتاب وما يرتبط به متاحاً للجميع، في إطار مجتمعات تسود فيها المساواة والتعدد والانفتاح والمشاركة لجميع المواطنين.
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