أعلنت المصرية للاتصالات اليوم عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة أورانج – مصر بشأن تقديم خدمات التجوال المحلي بتكنولوجيا الجيل الثاني والثالث والرابع عبر الشبكة الحالية لشركة أورانج، وذلك في إطار استعداد المصرية للاتصالات لتقديم خدمات المحمول لعملائها على مستوى محافظات الجمهورية، حيث قامت الشركة بالبدء في تنفيذ الخطوات الرئيسية لأنظمة الدعم وخدمات العملاء والتي ستمكن المصرية للاتصالات من تقديم خدماتها المتكاملة داخل السوق المصري في أسرع وقت.

وفي هذا السياق، قامت المصرية للاتصالات بتوقيع مذكرة تفاهم مع أورانج - مصر لتوفير خدمات البنية التحتية لمدة 5 سنوات أخرى بقيمة 2,5 مليار جنيه ابتداء من عام 2018.

شهد مراسم التوقيع، المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقام بالتوقيع كلا من المهندس أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، والسيد/ جان مارك هاريون الرئيس التنفيذي لـشركة أورانج- مصر.

وصرح المهندس أحمد البحيري قائلاً” أن اليوم يشهد أحد أهم الخطوات في إطار الاستعدادات النهائية للمصرية للاتصالات لدخول سوق المحمول”، موضحا أن هذه الاتفاقية تتيح للمصرية للاتصالات سرعة تقديم خدمات المحمول للعملاء في جميع أنحاء الجمهورية بجودة وكفاءة عالية لحين الوصول بجاهزية البنية التحتية لشبكة المحمول الخاصة بالمصرية للاتصالات إلى المعدلات المطلوبة.

وأضاف البحيري أن دخول سوق المحمول يدعم تحقيق استراتيجية مجموعة المصرية للاتصالات لتقديم خدمات اتصالات متكاملة في أسرع وقت، والعمل على زيادة أرباح الشركة وتعظيم القيمة السوقية لها من خلال تمكين المصرية للاتصالات من تقديم خدمات ذات قيمة مضافة لعملائها، واستعادة الريادة داخل سوق الاتصالات المصري.

وأوضح البحيري أن توقيع مذكرة التفاهم لتقديم خدمات البنية التحتية يساهم في تعظيم حجم التبادل التجاري بين الجانبين، ويعزز فرص النمو والتعاون داخل سوق الاتصالات، ويساعد في خلق بيئة تنافسية إيجابية تدفع عجلة النمو والتطوير داخل قطاع الاتصالات المصري.

وأكد السيد جان مارك هاريون الرئيس التنفيذي لشركة اورنج عن بالغ سعادته بالاتفاقية التى تم توقيعها اليوم مع الشركة المصرية للاتصالات.

وأضاف مارك “شركة اورانج مصر ليست فقط أول شركة لتقديم خدمات المحمول فى مصر واول شركة محمول توقع اتفاقية الحصول على ترددات الجيل الرابع فحسب ولكن بهذه الاتفاقية تصبح أول شركة محمول تقدم خدمات التجوال المحلي.

وأوضح أن تأتى هذه الاتفاقية انطلاقا من مكانة شركة اورنج في السوق وتاكيدا على اسبقيتها الدائمة في خدمات المحمول في السوق المصري. مؤكدا على اهمية الاتفاقية ايمانا بأن شركة المصرية للاتصالات دوما الشريك الامثل لشركة اورنج.