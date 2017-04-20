احتفلت جامعة جواهر لال نهرو فى العاصمة الهندية نيودلهي بصدور ترجمة الرواية المصرية “أجنحة الفراشة” للكاتب الكبير محمد سلماوى فى حضور السفير المصرى حاتم تاج الدين، وقد قام بترجمة الرواية الى اللغة الأوردية أستاذ الأدب العربى بالجامعة الدكتور محمد قطب الدين.

وفى تصريح خاص قال السفير المصرى أن الاحتفال الكبير الذى أقامته الجامعة لإطلاق هذه الترجمة كان مناسبة سعيدة للاحتفاء بالوجه الثقافى المشرق لمصر فى دولة تربطنا بها صداقة تاريخية، وقال إن الرواية ستدخل ضمن مقررات قسم الدراسات العربية والأفريقية بكلية الآداب باعتبارها نموذجًا بارزًا للرواية الحديثة التى تعالج مشاكل المجتمع المصرى المعاصر، وأضاف السفير: إن رئيس الجامعة البروفيسور چاجادش كومار الذى افتتح المناسبة أخبره أن حضور الحفل الذى أقيم فى القاعة الكبرى للجامعة فاق كل التوقعات مما يدل على حرارة العلاقات بين الشعبين.

ومن المقرر أن تطرح “أجنحة الفراشة” جماهيريًّا فى ترجمتها الأوردية فى المعرض الدولى للكتاب بنيودلهي فى يناير القادم والذى يحضره محمد سلماوى كضيف شرف المعرض ليقوم بتوقيع الكتاب للجمهور.

ومن المعروف أن “أجنحة الفراشة” التى تنبأت بثورة ٢٥ يناير قبل وقوعها، ترجمت إلى الفرنسية والإنجليزية والإيطالية.