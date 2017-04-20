أعلن المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة ، أن القوات الجوية تمكنت من استهداف وتدمير عدد من البؤر الإرهابية ، فضلا عن تدمير 4عربات ربع نقل خاصة العناصر التكفيرية ، يأتى ذلك بناء على المعلومات الواردة من الأجهزة الأمنية عن أماكن البؤر الإرهابية وتحركات العناصر التكفيرية ،وفى اطار مواصلة القوات الجوية دعمها لعناصر إنفاذ القانون لاستهداف أوكار وعربات العناصر الإرهابية.

وأضاف المتحدث فى بيان له اليوم الخميس أنه بالتحرى من قبل الأجهزة الأمنية المعنية عن نتائج القذف الجوى تبين مقتل 19 فردا تكفيريا شديدى الخطورة منهم “أحد القادة البارزين داخل ما يسمى بتنظيم أنصار بيت المقدس - رئيس اللجنة الشرعية بالتنظيم - المسئول عن الإستجواب داخل التنظيم - منهم 11فردا تكفيريا من المنتميين للتنظيم من محافظات الوادى

يأتى ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة فى القضاء على البؤر الإرهابية واستهداف مناطق تجمع العناصر التكفيرية بشمال ووسط سيناء.

وتواصل القوات القوات الجوية دعمها لعناصر إنفاذ القانون بشمال ووسط سيناء لتكثيف عملياتها النوعية للقضاء على باقى البؤر الإرهابية والعناصر التكفيرية ودحر الإرهاب بشمال ووسط سيناء .

