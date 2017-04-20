يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح العرض المسرحى ” لعبة العراف” إنتاج فرقة مسرح الغد التابعة للبيت الفنى للمسرح للمخرج الشاب عمر الشحات وذلك غدا الخميس الموافق ٢٠ ابريل ٢٠١٧ فى الساعة الثامنة مساء على مسرح الغد بالعجوزة .

وقال الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد ان العرض عن أسطورة أوديب اليونانية للشاعر هوميروس، حيث يقدم العرض بشكل كوميدى اجتماعى ساخر معتمد فى ذلك على مدرسة الكوميديا ديلارتى الايطالية وهى كوميديا مرتجلة تعتمد فى مقامها الاول على الممثل.

من جانبه قال المخرج عمر الشحات أن المسرحية تقوم على مجموعة من الألعاب، حيث نقدم مسرحية داخل مسرحية،اللعبة الأولى لأرلكينو صاحب اللعبة والثانية لحكاية أوديب ونطرح من خلالها فكرة تطبيق قانون الآلهة فالملك لايوس يرفض تطبيق القانون فيعاقب أما الملك أوديب العادل ينصاع لقانون الآلهة ولا يكابر.

“لعبة العراف” بطولة عبير عادل ، محمود الزيات ، بدور زاد، محمد صلاح ، نائل على ، محمد عبد الرحيم ، نورهان ابو سريع ، هادى محى ، أيمن هشام ، على الظايط ، اسلام اشرف ، ديكور وملابس محمد هاشم ، مزيكا محمد بكر ، إعداد واخراج عمر الشحات .