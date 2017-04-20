 Moheet on google
الخميس 20 ابريل 2017 12:18 مساءً
روابط سريعة
تباين مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الخميس
البورصة
البورصة

تباين مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الخميس

الخميس، 20 ابريل 2017 12:02 م
وكالات

تباينت مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الخميس، وارتفع المؤشر الرئيسي «EGX 30» بنسبة 0.01% مسجلًا 12896.8 نقطة.

وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطـة «EGX 70» بنسبة 0.10% مسجلًا مستوى 588 نقطة.

وصعد مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شركة مقيدة بالسوق من ناحية قيمة التداول، بنسبة 0.19 % مسجلًا 2073.5 نقطة، بينما انخفض مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا، بمقدار 0.06 % مسجلًا 1361.5 نقطة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3