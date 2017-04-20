تباين مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الخميس

تباينت مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الخميس، وارتفع المؤشر الرئيسي «EGX 30» بنسبة 0.01% مسجلًا 12896.8 نقطة.

وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطـة «EGX 70» بنسبة 0.10% مسجلًا مستوى 588 نقطة.

وصعد مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شركة مقيدة بالسوق من ناحية قيمة التداول، بنسبة 0.19 % مسجلًا 2073.5 نقطة، بينما انخفض مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا، بمقدار 0.06 % مسجلًا 1361.5 نقطة.