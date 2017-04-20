أعلن عمداء وأعيان ومؤسسات المجتمع المدني بمدينة” مرزق” الليبية ، إعادة تشغيل حقل “الفيل” النفطي بحضور وزير الدفاع بحكومة الوفاق ، المهدي البرغثي، وآمر حرس المنشآت النفطية العميد إدريس بوخمادة .

وقالوا في بيان مشترك : «يسعدنا أن نعلن تشغيل حقل “الفيل” النفطي وتغليب مصلحة الوطن على مصلحة أهل المنطقة رغم الظروف والحرمان الذي تعانيه منطقة حوض مرزق». وأكدوا على مطالبهم وإطلاق برنامج تنمية مكانية تستهدف نقل المنطقة إلى مستوى أفضل من الخدمات بجميع مجالاتها.

وثمن البيان «جهود منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية لمحافظتهم وحمايتهم هذه الحقول طيلة السنوات الماضية».

وأضاف «أن أبناء منطقة مرزق يتطلعون إلى تحقيق مطالبهم أسوة بالمناطق الأخرى التي تتواجد بها حقول نفطية » ، مطالبًا وزير الدفاع المهدي البرغثي «بنقل هذه المطالب إلى المجلس الرئاسي والمؤسسة الوطنية للنفط».

ووصل وزير الدفاع المهدي البرغثي رفقة آمر حرس المنشات النفطية ، العميد إدريس بوخمادة، والوفد المرافق إلى حقل الفيل النفطي الواقع جنوب غرب مدينة طرابلس 850 كلم.

واعتبر وزير الدفاع المهدي البرغثي أن تشغيل حقل الفيل رسالة سلام وحياة وتنمية وبناء من أهل الجنوب وفرسان الصحراء من حرس المنشآت النفطية المكلف بحماية حقل الفيل، وهي بمثابة أيضًا رسالة إلى دعاة الحرب والدماء والفتنة والشتات في الجنوب.

وكان الناطق باسم المؤسسة الوطنية للنفط محمد الحراري أكد في العام 2015 إغلاق الحقل بسبب إضراب حراس الأمن نتيجة تأخر دفع رواتبهم.