إعادة تشغيل حقل "الفيل" النفطي الليبي بحضور وزير الدفاع بحكومة الوفاقالخميس، 20 ابريل 2017 11:55 م
أعلن عمداء وأعيان ومؤسسات المجتمع المدني بمدينة” مرزق” الليبية ، إعادة تشغيل حقل “الفيل” النفطي بحضور وزير الدفاع بحكومة الوفاق ، المهدي البرغثي، وآمر حرس المنشآت النفطية العميد إدريس بوخمادة .
وقالوا في بيان مشترك : «يسعدنا أن نعلن تشغيل حقل “الفيل” النفطي وتغليب مصلحة الوطن على مصلحة أهل المنطقة رغم الظروف والحرمان الذي تعانيه منطقة حوض مرزق». وأكدوا على مطالبهم وإطلاق برنامج تنمية مكانية تستهدف نقل المنطقة إلى مستوى أفضل من الخدمات بجميع مجالاتها.
وثمن البيان «جهود منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية لمحافظتهم وحمايتهم هذه الحقول طيلة السنوات الماضية».
وأضاف «أن أبناء منطقة مرزق يتطلعون إلى تحقيق مطالبهم أسوة بالمناطق الأخرى التي تتواجد بها حقول نفطية » ، مطالبًا وزير الدفاع المهدي البرغثي «بنقل هذه المطالب إلى المجلس الرئاسي والمؤسسة الوطنية للنفط».
ووصل وزير الدفاع المهدي البرغثي رفقة آمر حرس المنشات النفطية ، العميد إدريس بوخمادة، والوفد المرافق إلى حقل الفيل النفطي الواقع جنوب غرب مدينة طرابلس 850 كلم.
واعتبر وزير الدفاع المهدي البرغثي أن تشغيل حقل الفيل رسالة سلام وحياة وتنمية وبناء من أهل الجنوب وفرسان الصحراء من حرس المنشآت النفطية المكلف بحماية حقل الفيل، وهي بمثابة أيضًا رسالة إلى دعاة الحرب والدماء والفتنة والشتات في الجنوب.
وكان الناطق باسم المؤسسة الوطنية للنفط محمد الحراري أكد في العام 2015 إغلاق الحقل بسبب إضراب حراس الأمن نتيجة تأخر دفع رواتبهم.
-
استشهاد جندى شرطة واصابة مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش
استشهد جندى شرطة ، وأصيب مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش ، وتم نقل الجثة والمصاب الى المستشفى . وكانت الأجهزة الأمنية فى شمال سيناء قد تلقت اخطارًا باستشهاد ...Thu, 20 Apr 2017 08:45:21 GMT
-
مستشارة الأسد: أهداف الضربة الأمريكية لم تؤت ثمارها
قالت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان، إن أهداف الضربة الأمريكية على مطار الشعيرات في سوريا لم تؤت ثمارها ، موضحة أن حادثة خان شيخون مفبركة .. وسوريا خالية من ...Thu, 20 Apr 2017 07:28:46 GMT
-
اليوم.. استئناف دعوى تطالب باتفيذ بنود وثيقة سد النهضة
تستأنف الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من ممدوح حمزة والتي تطالب بتنفيذ ...Thu, 20 Apr 2017 07:58:18 GMT
-
الأرصاد: طقس مائل للحرارة حتى شمال الصعيد والعظمى في القاهرة 32
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة شمالا حتى شمال الصعيد شديد الحرارة نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، كما تظهر ...Thu, 20 Apr 2017 07:28:46 GMT
-
«التموين»: انخفاض نسبة التضخم.. والأسعار مستقرة خلال رمضان
أكد المتحدث باسم وزارة التموين ممدوح رمضان، أنه قد تم إقامة شوادر وعدد من السيارات المتناقلة بالعديد من المحافظات لتوفير السلع التموينية الأساسية للمواطنين، ...Wed, 19 Apr 2017 08:24:44 GMT
-
بث مباشر.. وصول غواصة «تحيا مصر» إلى ميناء رأس التين
وصلت “الغواصة 41”، والذي تم إطلاق اسم “تحيا مصر” عليها، إلى ميناء رأس التين، في محافظة الإسكندرية، منذ قليل، لتنضم رسمياً إلى أسطول القوات البحرية المصرية. ...Wed, 19 Apr 2017 11:40:32 GMT
-
تجديد حبس 5 من عصابة «اغتصاب القاصرات»Wed, 19 Apr 2017 11:09:11 GMT
-
عمرو الجارحي يمثل مصر فى إجتماعات صندوق النقد الدولي
توجه وزير المالية عمرو الجارحى، اليوم الأربعاء إلى واشنطن، لتمثيل مصر فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، على رأس وفد من الوزارة يضم أحمد كجوك نائب وزير ...Wed, 19 Apr 2017 08:55:18 GMT
-
«فيفا» يدفع مليون و800 ألف جنيه للأهلي
أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للأهلي أنه سيدفع مليون و800 جنيه تمثل مصاريف علاج مروان محسن مهاجم القلعة الحمراء. مروان محسن تعرض لإصابة بقطع في الرباط ...Wed, 19 Apr 2017 10:11:11 GMT