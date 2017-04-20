غرم القضاء التونسي، ربان سفينة مصري بحوالي 19 مليون دولار لتورطه في قضية تهريب عبر سفينة تجارية.

وأوضح المتحدث باسم محاكم صفاقس، مراد التركي: إن الحكم الصادر يتعلق بتهريب كميات من السجائر على متن سفينة تجارية تضم 15 حاوية.

وبحسب المتحدث، خضعت السفينة التي وصلت ميناء صفاقس التجاري في فبراير الماضي للتفتيش، وتبين وجود حمولة من السجائر المهربة غير الخاضعة للمواصفات العالمية.

ولفت المتحدث: “صدر الحكم عن المحكمة الابتدائية بصفاقس بحق ربان السفينة، وتم ضبط السجائر المهربة، وهي سجائر مقلدة ومجهولة المصدر”.

وأشار التركي إلى أن “التحقيقات أثبتت أن ربان السفينة هو المتهم الرئيسي في القضية”.

وقال إن ربان السفينة يحمل الجنسية المصرية، وأن قيمة الغرامة المالية بحقه 44 مليون دينار تونسي (19 مليون دولار).