أورنچ تعين المهندس عاطف حلمي مستشار أول لشركة اورنچ الشرق الأوسط وأفريقياالخميس، 20 ابريل 2017 11:47 م
أعلنت اورنچ الشرق الأوسط وأفريقيا عن تعيين المهندس عاطف حلمي، رئيس مجلس ادارة اورنچ مصر، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاسبق، كمستشار أول لشركة اورنچ الشرق الأوسط وأفريقيا (OMEA) وسفيراً لمجموعة اورنچ في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وباختيار المهندس عاطف حلمي، تؤكد اورنچ ثقتها في الكوادر المصرية خاصة مع تركيز المجموعة وزيادة اهتمامها بتعزيز تطوير الأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي تضم أكثر من 120 مليون عميل في أكثر من 20 دولة.
مع تغيير العلامة التجارية للمشغل المصري “موبينيل” إلى علامة اورنچ التجارية العام الماضي أصبح توسع اورنچ في المنطقة العربية كبيراً بعد حصولها علي أكبر قاعدة عملاء للمجموعة. كما قامت اورنچ بتوسيع نطاق تواجدها في المنطقة منذ 5 أشهر من خلال إطلاق العلامة التجارية لاورنچ في المغرب، التي حلت محل العلامة التجارية للمشغل المغربي “ميديتل”.
والجدير بالذكر أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية الثانية بين مجموعة اورنچ التي تتواجد في 29 دولة بإجمالي قاعدة عملاء 263 مليون عميل في جميع أنحاء العالم و 155 الف موظف حول العالم وحوالي 56 مليون عميل عربي في مصر والأردن وتونس، والمغرب.
وقد تم تعيين برونو ميتلينغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة اورنچ الشرق الأوسط وأفريقيا (OMEA) رئيساً لمجلس ادارة شركة اورنچ مصر حتى يتم تعيين رئيس مصري جديد في الأشهر المقبلة.
يعد المهندس عاطف حلمي أحد كبار خبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدوليين الذين يتمتعون بخبرة واسعة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ أكثر من 35 عاماً حيث تولي المهندس عاطف حلمي العديد من المناصب الإدارية التنفيذية في اثنين من أكبر 100 شركة متعددة الجنسيات طبقاً لتنصيف مجلة فورتشن الامريكية وهي AT&T /NCR وOracle في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. كما ساهم في تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر والشرق الاوسط.
وترأس المهندس حلمي المؤتمر العالمي لتكنولوجيا المعلومات (WSIS +10) الرفيع المستوى في جنيف في يونيو 2014 تقديرا لجهوده المهنية والقيادية، ، وحصل على الميدالية الذهبية من الاتحاد الدولي للاتصالات لدوره الفعال.
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