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مد فترة توفيق الأوضاع البيئية بمكامير الفحم حتي يونيو
المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية

مد فترة توفيق الأوضاع البيئية بمكامير الفحم حتي يونيو

الخميس، 20 ابريل 2017 11:47 م
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أعلنت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بمد فترة طلبات توفيق الأوضاع البيئية الخاصة، في مكامير الفحم النباتى الواردة بقرار رئيس مجلس رقم 2914 لسنة 2016، حتى 8 يونيو 2017.
وأمر المهندس شريف إسماعيل بضم عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المشكلة بموجب القرار رقم 192 لسنة 2017 ممثلا عن وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.

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