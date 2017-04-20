التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي ، عبدالرحمن السويحلي ، السفير البريطاني لدى ليبيا، بيتر ميليت، في العاصمة طرابلس بحضور النائب الأول محمد عبدالنبي .

وناقش الجانبان آلية دعم المفاوضات بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب لمعالجة المختنقات التي تواجه الاتفاق السياسي، كما بحثا سبل إنهاء التصعيد العسكري ومعالجة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وكان السويحلي التقى أمس الأول السفير الهولندي إلى ليبيا هنريكوس ستراتينق الذي أكد دعم بلاده والاتحاد الأوروبي للاتفاق السياسي، وتأييد جهود الحوار والسلام في ليبيا.