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هل إعلان حالة الطوارئ يجيز غلق حسابات الأفراد على فيس بوك؟.. نور فرحات يوضح
محمد نور فرحات

هل إعلان حالة الطوارئ يجيز غلق حسابات الأفراد على فيس بوك؟.. نور فرحات يوضح

الخميس، 20 ابريل 2017 11:44 م
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رأى الفقيه الدستوري، نور فرحات، أن حالة الطوارئ تجيز غلق حسابات الأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن إنشاء حساب جديد لمن أغلق حسابه يعاقب بالحبس لمخالفة سلطة الطوارئ.

وتسائل نور فرحات في تدوينة على فيس بوك: “هل إعلان حالة الطوارئ يجيز غلق حسابات الأفراد على مواقع التواصل الاجتماعى مثل فيس بوك وتويتر وغيره.. الإجابة: نعم، وفقا للبند الثانى من المادة الثالثة من قانون الطوارئ”.

وأوضح “السؤال: ماذا لو أنشأ من أغلق حسابه حسابًا جديدًا.. الإجابة: العقوبة الحبس لمخالفة قرارات سلطة الطوارئ. استعدوا بالبطاطين وبعض الغيارات والأدوية اللازمة. هذا للعلم والإحاطة”.

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