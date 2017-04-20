هل إعلان حالة الطوارئ يجيز غلق حسابات الأفراد على فيس بوك؟.. نور فرحات يوضحالخميس، 20 ابريل 2017 11:44 م
رأى الفقيه الدستوري، نور فرحات، أن حالة الطوارئ تجيز غلق حسابات الأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن إنشاء حساب جديد لمن أغلق حسابه يعاقب بالحبس لمخالفة سلطة الطوارئ.
وتسائل نور فرحات في تدوينة على فيس بوك: “هل إعلان حالة الطوارئ يجيز غلق حسابات الأفراد على مواقع التواصل الاجتماعى مثل فيس بوك وتويتر وغيره.. الإجابة: نعم، وفقا للبند الثانى من المادة الثالثة من قانون الطوارئ”.
وأوضح “السؤال: ماذا لو أنشأ من أغلق حسابه حسابًا جديدًا.. الإجابة: العقوبة الحبس لمخالفة قرارات سلطة الطوارئ. استعدوا بالبطاطين وبعض الغيارات والأدوية اللازمة. هذا للعلم والإحاطة”.
-
مستشارة الأسد: أهداف الضربة الأمريكية لم تؤت ثمارها
قالت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان، إن أهداف الضربة الأمريكية على مطار الشعيرات في سوريا لم تؤت ثمارها ، موضحة أن حادثة خان شيخون مفبركة .. وسوريا خالية من ...Thu, 20 Apr 2017 07:28:46 GMT
-
اليوم.. استئناف دعوى تطالب باتفيذ بنود وثيقة سد النهضة
تستأنف الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من ممدوح حمزة والتي تطالب بتنفيذ ...Thu, 20 Apr 2017 07:58:18 GMT
-
«التموين»: انخفاض نسبة التضخم.. والأسعار مستقرة خلال رمضان
أكد المتحدث باسم وزارة التموين ممدوح رمضان، أنه قد تم إقامة شوادر وعدد من السيارات المتناقلة بالعديد من المحافظات لتوفير السلع التموينية الأساسية للمواطنين، ...Wed, 19 Apr 2017 08:24:44 GMT
-
بث مباشر.. وصول غواصة «تحيا مصر» إلى ميناء رأس التين
وصلت “الغواصة 41”، والذي تم إطلاق اسم “تحيا مصر” عليها، إلى ميناء رأس التين، في محافظة الإسكندرية، منذ قليل، لتنضم رسمياً إلى أسطول القوات البحرية المصرية. ...Wed, 19 Apr 2017 11:40:32 GMT
-
تجديد حبس 5 من عصابة «اغتصاب القاصرات»Wed, 19 Apr 2017 11:09:11 GMT
-
عمرو الجارحي يمثل مصر فى إجتماعات صندوق النقد الدولي
توجه وزير المالية عمرو الجارحى، اليوم الأربعاء إلى واشنطن، لتمثيل مصر فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، على رأس وفد من الوزارة يضم أحمد كجوك نائب وزير ...Wed, 19 Apr 2017 08:55:18 GMT
-
خبير اقتصادي: سعادة الاستهلاك «مؤقتة».. وهناك أساليب للقضاء على ...
أنتقد الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، استهلاك المواطنين الزائد من الطعام والمنتجات الاستهلاكية أثناء شهر رمضان والمناسبات، مشيرا إلى أن سعادة المستهلك ...Wed, 19 Apr 2017 10:55:05 GMT
-
مقتل «تكفيريين» اثنين وتدمير عربيتين في حملة أمنية بسيناءWed, 19 Apr 2017 08:33:39 GMT
-
قرار بحظر «التجول» في عدة مناطق بشمال سيناء - محيطWed, 19 Apr 2017 11:25:35 GMT