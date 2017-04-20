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تخصيص أراضٍ بالمجان للمنفعة العامة في هذه المناطق
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء‎

تخصيص أراضٍ بالمجان للمنفعة العامة في هذه المناطق

الخميس، 20 ابريل 2017 11:40 م
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نشرت الجريدة الرسمية، قرارات رئيس الوزراء بتخصيص قطع أراضٍ مملوكة للدولة بالمحافظات مجانًا لإقامة مشروعات خدمية، حيث تم تخصيص قطعة أرض بمحافظة البحيرة مركز شبراخيت لإقامة وحدة صحية وقطعة بمنطقة الرست وادى النطرون لإقامة قسم للتأمين على السائقين.
كما نشرت اليوم الخميس تخصيص قطعة أرض برأس سدر بجنوب سيناء لإقامة مدرسة ثانوى عسكرى بنين، وأرض بمدينة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء لإقامة محطة رفع وقطعة بقرية الرائدة بالميدان بمدينة العريش بشمال سيناء لإقامة ملعب خماسى، وقطعة بقرية الميدان لإقامة ملعب خماسى، وأخرى بالسبيل لإقامة ملعب خماسى.

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