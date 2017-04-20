مصدر يمني: مقتل مسلحين حوثيين بينهم قيادي ميداني بارز في محافظة صعدةالخميس، 20 ابريل 2017 11:40 م
أعلن مصدر موال لقوات الرئيس عبد ربه منصور هادى اليوم الخميس مقتل مسلحين حوثيين بينهم قيادي ميداني بارز في محافظة صعدة.
وقال المصدر؛ حسبما ذكرت قناة “الحرة” الأمريكية إن قوات هادي حققت تقدما جديدا في جبهة علب بمحافظة صعدة بعد اشتباكات عنيفة مع الحوثيين، كما أصيب 3 أطفال بجروح في قصف حوثي عنيف على منطقة الروضة شمال محافظة مأرب.
و نفذت قوات التحالف الذي تقوده السعودية ضربات عنيفة على عدة مناطق في محافظة صعدة وتعز وحجة ومأرب.
يذكر أن 17 عنصرا من مليشيات الحوثي والرئيس اليمني السابق عبد الله صالح لقوا مصرعهم.
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