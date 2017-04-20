فتح الجهاز الفنى للنادى الأهلي، بقيادة حسام البدرى، الباب أمام رحيل عماد متعب مهاجم الفريق مع نهاية الموسم الحالى فى حالة إصرار اللاعب على فك ارتباطه بالقلعة الحمراء، بحثا عن المشاركة بصفة أساسية ومستمرة فى المباريات.

وأطلق حسام البدرى تصريحات أكد فيها أنه فى حالة إصرار متعب على إنهاء مسيرته مع القلعة الحمراء بعيدا عن قيامه بتجديد عقده موسما آخر، ستتم مناقشة الأمر واتخاذ القرار الأصلح للاعب وللنادى معا.

ويمر عماد متعب بحالة نفسية سيئة بعد خروجه تماما من حسابات الجهاز الفنى للأهلي بابتعاده عن المباريات الأخيرة، واعتماد حسام البدرى على الإيفوارى سليمانى كوليبالى ثم عمرو جمال، وهو ما دفع متعب للتفكير بقوة فى الرحيل، خاصة مع ترحيب أكثر من ناد بالتعاقد معه فى الصيف المقبل لعل أبرزهم وادى دجلة وبتروجت، مع مساعٍ قوية يبذلها وكيله نادر شوقى للبحث له عن عرض بأحد الأندية الخليجية.