 Moheet on google
الخميس 20 ابريل 2017 12:14 مساءً
روابط سريعة
الأهلي يفتح الباب أمام رحيل عماد متعب فى الصيف
عماد متعب

الأهلي يفتح الباب أمام رحيل عماد متعب فى الصيف

الخميس، 20 ابريل 2017 11:41 م
متابعات

فتح الجهاز الفنى للنادى الأهلي، بقيادة حسام البدرى، الباب أمام رحيل عماد متعب مهاجم الفريق مع نهاية الموسم الحالى فى حالة إصرار اللاعب على فك ارتباطه بالقلعة الحمراء، بحثا عن المشاركة بصفة أساسية ومستمرة فى المباريات.

وأطلق حسام البدرى تصريحات أكد فيها أنه فى حالة إصرار متعب على إنهاء مسيرته مع القلعة الحمراء بعيدا عن قيامه بتجديد عقده موسما آخر، ستتم مناقشة الأمر واتخاذ القرار الأصلح للاعب وللنادى معا.

ويمر عماد متعب بحالة نفسية سيئة بعد خروجه تماما من حسابات الجهاز الفنى للأهلي بابتعاده عن المباريات الأخيرة، واعتماد حسام البدرى على الإيفوارى سليمانى كوليبالى ثم عمرو جمال، وهو ما دفع متعب للتفكير بقوة فى الرحيل، خاصة مع ترحيب أكثر من ناد بالتعاقد معه فى الصيف المقبل لعل أبرزهم وادى دجلة وبتروجت، مع مساعٍ قوية يبذلها وكيله نادر شوقى للبحث له عن عرض بأحد الأندية الخليجية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3