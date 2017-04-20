ألمانيا تتعهد بمساعدة مناطق العراق المحررة من داعشالخميس، 20 ابريل 2017 11:35 م
يعتزم وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل خلال اليوم الثاني لزيارته للعراق، إجراء محادثات مع سياسيين أكراد وإيصال مساعدات عينية للمناطق المحررة من تنظيم داعش شمال العراق.
وبحسب موقع إمارات 24، يعتزم جابريل تفقد تدريبات قوات البشمركة الكردية على يد جنود من الجيش الألماني، وهناك حملة عسكرية منذ أكتوبر الماضي لاستعادة مدينة البصرة من أيدي تنظيم داعش الذي سيطر على المدينة منذ أكثر من عامين، وتم حتى الآن تحرير مناطق واسعة في الموصل وحولها من التنظيم الإرهابي.
وتشارك في الحملة العسكرية وحدات من البشمركة تم تدريبها بمساعدة الجيش الألماني، حيث إن هناك 140 جنديًا ألمانيًا متواجدًا لهذا الغرض في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراقي.
ووصل الوزير الألماني إلى العاصمة العراقية بغداد؛ حيث التقى بعدد من المسؤولين في الحكومة بينهم رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس البرلمان سليم الجبوري، إضافة إلى وزير الخارجية إبراهيم الجعفري وبحث معهم العلاقات بين البلدين والحرب ضد تنظيم داعش.
وأوضح جابريل: “نحن ندعم الإصلاحات في العراق ودفعها نحو النجاح لتحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب وندعم الحكومة العراقية في سعيها للحفاظ على وحدة العراق وإجراء المصالحة الاجتماعية بين جميع المكونات والثقافات الأخرى في المجتمع العراقي”.
وقال: “قدمنا للعراق منذ عام 2014 دعمًا ماليًا بقيمة مليار يورو، وسنقدم المزيد فضلًا عن تقديم قرض غير مشروط بقيمة 500 مليون يورو لدعم مشاريع إعادة الأمن والإعمار”.
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