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"عامر" يبحث مع مسؤولي صندوق النقد الدولي سبل تشجيع الاستثمارات بمصر
طارق عامر محافظ البنك المركزي
طارق عامر محافظ البنك المركزي

"عامر" يبحث مع مسؤولي صندوق النقد الدولي سبل تشجيع الاستثمارات بمصر

الخميس، 20 ابريل 2017 11:42 م
وكالات

بدأ محافظ البنك المركزي طارق عامر سلسلة من الاجتماعات في واشنطن ونيويورك سبقت اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي اليوم الخميس ، حيث اجتمع مع ممثلي إدارة أسواق المال والاستثمار ، وكذلك إدارة السياسة النقدية لدي صندوق النقد الدولي لمناقشة آخر التطورات السياسية و الاقتصادية عالميا ووقعها على الاقتصاد المصري وسبل التعاون لضخ الاستثمارات الأجنبية .

وذكر بيان للبنك المركزي المصري اليوم إن عامر والوفد المرافق له من كبار مسؤولي البنك المركزي المصري سيلتقون مجموعة من مسؤولي البنوك الاستثمارية والتنموية علي رأسهم ستاندرد تشارترد وميريل لينش وسيتي بنك وبنك أوف أمريكا وجولدمان ساكس وكذلك البنك الأفريقي للتنمية.

ويختتم المحافظ رحلته بإلقاء محاضرة بجامعة كولمبيا عن أهم محاور الإصلاح الاقتصادي التي انتهجها البنك المركزي في خطته للإصلاح المصرفي الشمولية بالتوازي مع الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الحكومة.

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