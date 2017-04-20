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قاديروف يكشف مهام القوات الشيشانية في سوريا
رمضان قاديروف الرئيس الشيشاني

قاديروف يكشف مهام القوات الشيشانية في سوريا

الخميس، 20 ابريل 2017 11:29 م
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أكد الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، أن لدى الشيشان كتيبتين تتبادلان الوجود في سوريا لفترة شهرين إلى 3 أشهر.

وأوضح قاديروف خلال مقابلة مع “روسيا اليوم” أن هناك كتيبة في الشيشان تتبادل مع أخرى الوجود على الأراضي السورية، مضيفا أن هذه الخبرة ليست جديدة عليهم، فقد رأوا هذا من قبل وكيف يتصرف الإرهابيون من الشعب ويفجرون أنفسهم.

وذكر الرئيس الشيشاني أن أعضاء الكتيبة حصلوا على أوسمة من وزارة الدفاع، وكان لديهم المزيد من الأمن، وأجروا أعمال توضيحية مع السكان.

ووفقا لقاديروف فإن الكتيبة درست جيدا الموقف في سوريا من أجل محاربة الإرهاب، وأنهم في الحقيقة يواجهون نفس السيناريو الذي واجهته الشيشان من قبل.

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