غادر رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، العاصمة روما متوجها إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أول اجتماع مع الرئيس الأمريكي الجديد والذي يسبق قمة الدول السبع الصناعية الكبرى المقررة في مدينة تاورمينا نهاية شهر مايو المقبل.

ونقلت وكالة أنباء “آكي” الإيطالية، اليوم الخميس عن تصريحات لمصادر إعلامية إيطالية جاء فيها “ستسيطر الأزمات في منطقة البحر الأبيض المتوسط على أجندة اللقاء بين الجانبين في البيت الأبيض”.

وسيلقي جينتيلوني في وقت لاحق اليوم محاضرة في مركز أبحاث الدراسات الاستراتيجية والدولية عن “الأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​باعتباره حجر الزاوية للاستقرار العالمي”.