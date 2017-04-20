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الأهلى يُنهى صفقة "دفندر" المقاصة.. وغالي لا يمانع إلغاء عقود تجديده
حسام غالي

الأهلى يُنهى صفقة "دفندر" المقاصة.. وغالي لا يمانع إلغاء عقود تجديده

الخميس، 20 ابريل 2017 11:19 م
متابعات

يضع مسئولو النادى الأهلى الرتوش النهائية فى ملف التعاقد مع هشام محمد دفندر المقاصة، تمهيداً لضمه فى الموسم الجديد بعد إبداء حسام البدرى المدير الفنى للفريق إعجابه باللاعب.

ويحاول الأهلى التعاقد سريعاً مع لاعب وسط مهاجم لتعويض رحيل حسام غالى المحتمل عن الفريق بنهاية الموسم الجارى، بعد عقد القائد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة خلال عودة الفريق من أسوان بعد مواجهة ممثل الصعيد فى بطولة الدورى العام، طالب خلالها بتحديد موقفه فى ظل رفضه سياسة التهميش التى يتبعها معه الجهاز الفنى، رافضًا المشاركة فى كل مباراة بالدقائق الخمسة الأخيرة فقط.

وأكد غالى أنه لا يمانع إلغاء عقود تجديده مع الأهلى لموسم إضافى والتى وقعها مؤخرًا، والرحيل عن الفريق بنهاية الموسم لأى من الفرق التى طلبت ضمه سواء محليًا أو خارجيًا، وأبرزها عرضان من أحد الفرق الإماراتية وآخر من الصين.

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