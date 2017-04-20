قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما خدعت تركيا فيما يتعلق بتعاونها معها ضد حزب العمال الكردستاني المحظور، داعيا إلى تعزيز العلاقات مع الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وأضاف أردوغان، وفقا لما ذكرته صحيفة “حريت” التركية، اليوم الخميس أنه: “كان هناك اتفاق متبادل مع الرئيس أوباما حول حزب العمال الكردستاني - ولكن أوباما خدعنا. ولا أعتقد أن إدارة ترامب ستفعل الشيء نفسه”.

وانتقد أردوغان أوباما لعدم امتثاله لاتفاق بين البلدين لمحاربة المنظمات الإرهابية.

وتعتبر واشنطن وأنقرة حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية، كما تصنف أنقرة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري وجناحه المسلح وحدة حماية الشعب الكردي السوري كمنظمتين إرهابيتين لعلاقاتهما مع حزب العمال الكردستاني، في حين تعاونت واشنطن بشكل مكثف مع وحدات حماية الشعب في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق والشام، مما أثار غضب تركيا.

وجاءت تصريحات الرئيس التركي الأخيرة بعدما أشاد بنهج ترامب في التعامل مع الأمور حيث قال إن “الطريقة التي يقترب بها الرئيس ترامب من الأمور مشجعة وتجعلنا سعداء”.

وقال أردوغان إنه يعتزم لقاء نظيره الأمريكي شهر مايو المقبل قبيل اجتماع الناتو.

وكان ترامب الذي تولى السلطة في يناير الماضي بعد الفترتين التي تولي فيهما أوباما رئاسة أمريكا، أجرى مكالمة هاتفية في 17 أبريل الجاري مع اردوغان لتهنئته بنتيجة استفتاء 16 أبريل الذي وافق فيه الناخبون على إدخال تعديلات على دستور البلاد تحول نظام الحكم التركي من الديمقراطية البرلمانية إلى رئاسة تنفيذية.

وبالحديث عن هذه المكالمة الهاتفية، قال أردوغان إن “من أهم النقاط التي ناقشناها هي التطورات في سوريا والعراق. ونخطط للاجتماع في مايو، وسنناقش الأمور وجها لوجه”.

وذكرت مصادر في الرئاسة التركية، أن الزعيمين بحثا سبل التعاون حول سوريا ومواجهة الإرهاب بالإضافة إلى الهجوم الكيماوي الذي شنه نظام الرئيس السوري بشار الأسد فى خان شيخون فى وقت سابق من هذا الشهر وأسفر عن مصرع ما لا يقل عن مائة مدني.

كما شكر ترامب تركيا على دعمها للضربات الجوية الأمريكية على قاعدة جوية سورية ردا على الهجوم الكيماوي، حيث شدد ترامب وأردوغان على ضرورة التعاون فى مكافحة الجماعات الإرهابية بما فيها تنظيم داعش الإرهابي.