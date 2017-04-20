قررت إدارة البورصة المصرية، اليوم الخميس، إلغاء كل العمليات المنفذة على أسهم شركة أورانج مصر للاتصالات، خلال جلسة أمس الأربعاء، وإلغاء كل العروض والطلبات لجلسة اليوم، على أن يكون سعر الفتح لجلسة اليوم 94.61 جنيه للسهم، كما قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على السهم لحين ورود البيان الكامل الخاص بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع الشركة المصرية للاتصالات.

كانت شركة “أورانج مصر” للاتصالات قد أعلنت عن نتائج الأعمال المجمعة عن الفترة المنتهية فى 31 مارس، الربع الأول من 2017، وبلغت الإيرادات المجمعة 3 مليارات و62 مليون جنيه، مقابل مليارين و840 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بنسبة نمو 7.83%، وبلغ مجمل الربح المجمع مليارين و322 مليون جنيه، مقابل مليارين و181 مليون جنيه، فيما بلغ صافى الخسائر 301 مليون جنيه مقابل 12 مليون جنيه، بنسبة زيادة بلغت 2336%.

ووقعت الشركة المصرية للاتصالات مساء أمس الأربعاء، مذكرة تفاهم مع شركة “أورانج مصر”، بشأن تقديم خدمات التجوال المحلى بتكنولوجيا الأجيال الثانى والثالث والرابع، عبر الشبكة الحالية لشركة أورانج، وذلك فى إطار استعداد المصرية للاتصالات لتقديم خدمات المحمول لعملائها على مستوى محافظات الجمهورية، وكان سهم أورنج مصر للاتصالات قد أغلق أمس عند سعر 101.73 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.53%.