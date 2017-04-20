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وزير الدفاع الأمريكي يصل القاهرة
وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس

وزير الدفاع الأمريكي يصل القاهرة

الخميس، 20 ابريل 2017 11:35 م
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وصل إلى القاهرة، جيمس ماتيس، وزير الدفاع الأمريكى قادما على رأس وفد بطائرة خاصة من السعودية فى زيارة لمصر تستغرق ساعات يجتمع خلالها بالرئيس عبدالفتاح السيسى فى إطار جولة بالمنطقة.

ويبحث وزير الدفاع الأمريكى خلال زيارته دعم علاقات التعاون العسكرى بين مصر والولايات المتحدة، خاصة فى مجالات التسليح والتدريب ومواجهة التنظيمات الإرهابية إلى جانب استعراض آخر تطورات الوضع فى منطقة الشرق الأوسط.

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