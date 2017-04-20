النيابة تستأنف اليوم على إخلاء سبيل ضباط الهرم في واقعة تعذيب مواطن

تباشر اليوم محكمة جنوب الجيزة استئناف نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية علي قرار قاضي المعارضات باخلاء سبيل 3 ضباط بقسم الهرم في تعذيب مجند حتي الموت بكفالة 10 الاف جنيه لكل منهم.

كما أخلى المستشار محمد ابراهيم قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة سبيل الضباط الثلاثة للمرة الثانية بعد اخلاء سبيلهم مسبقا بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم واستأنفت النيابة علي قرار اخلاء السبيل الذي قبلته دائرة مغايرة وامرت باستمرار حبس الضباط حتي تقرر اخلاء سبيلهم مجددا اليوم واستأنفت النيابة علي القرار للمرة الثانية.

وأمرت النيابة العامة باشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية في وقت سابق بحبس 3 ضباط بعدما اجرت تحقيقات موسعة في القضية ومناظرة لجثة الشاب التي اسفرت عن اصابته بكدمات وسحجات في انحاء متفرقة من الجسد وباستدعاء الضباط في جلسات متتالية انتهت الي قيام 3 ضباط باحتجاز المجني عليه دون وجه حق لمناقشته بعد الاشتباه به كمتهم بقتل جدته وسرقة مصوغاتها الذهبية .

ولفتت التحقيقات التي باشرها حسام نصار مدير نيابة حوادث جنوب الجيزة ان الضباط تعدوا بالضرب علي الشاب واحتجزوه لقرابة 28 يوما داخل القسم دون اخطار النيابة العامة حتي فارق الحياة متاثرا باصابته جراء ضربه .