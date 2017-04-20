أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أن قانون “حوافز البحث العلمي” ستتيح لرجال الأعمال أو القطاع الخاص بتخصيص جزء من نفقات تطوير خدماتهم ومنتجاتهم لتطوير خدمات البحث العلمي .

وتوقع عبد الغفار من خلال لقائه على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الخميس، أن تشهد الفترة القادمة تطور في البحث العلمي من الناحية “التطبيقية” بسبب القانون.

وأشار إلى أن مصر تحتل المركز الـ“25” في مجال “النانو تكنولوجي” عالميا، والـ“36” في النشر الدولي عالميا.