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"ديلي ميل": ماي ستقطع وعدا انتخابيا بإنهاء حرية دخول الأفراد إليها
وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي

"ديلي ميل": ماي ستقطع وعدا انتخابيا بإنهاء حرية دخول الأفراد إليها

الخميس، 20 ابريل 2017 10:38 ص
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نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن مصادر في حزب المحافظين إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستقطع وعدا رسميا قبيل الانتخابات العامة في الثامن من يونيو حزيران بوقف حرية دخول البلاد في وجه القادمين من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ماي ستتعهد في برنامجها الانتخابي بالخروج من السوق الأوروبية الموحدة ومن محكمة العدل الأوروبية.

كانت ماي قد فاجأت حلفاءها وخصومها والأسواق المالية يوم الثلاثاء بدعوتها لانتخابات عامة مبكرة في الثامن من يونيو .

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