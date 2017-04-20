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الخميس 20 ابريل 2017 10:33 صباحاً
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استشهاد جندى شرطة واصابة مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش
هجوم العريش - داعش

استشهاد جندى شرطة واصابة مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش

الخميس، 20 ابريل 2017 10:33 ص
أ ش أ

استشهد جندى شرطة ، وأصيب مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش ، وتم نقل الجثة والمصاب الى المستشفى .

وكانت الأجهزة الأمنية فى شمال سيناء قد تلقت اخطارًا باستشهاد جندى شرطة يدعى : على أحمد عبد الحميد ( 20 عاما ) ، وإصابة مواطن يدعى : محمود إبراهيم السيد ( 47 عاما ) بجروح متفرقة فى الجسد .. وذلك نتيجة لانفجار عبوة ناسفة فى مدرعة فى شارع البحر فى منطقة سويس ان بالعريش .
تم نقل جثة الشهيد والمصاب إلى المستشفى ، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق .

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