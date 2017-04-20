استشهد جندى شرطة ، وأصيب مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش ، وتم نقل الجثة والمصاب الى المستشفى .

وكانت الأجهزة الأمنية فى شمال سيناء قد تلقت اخطارًا باستشهاد جندى شرطة يدعى : على أحمد عبد الحميد ( 20 عاما ) ، وإصابة مواطن يدعى : محمود إبراهيم السيد ( 47 عاما ) بجروح متفرقة فى الجسد .. وذلك نتيجة لانفجار عبوة ناسفة فى مدرعة فى شارع البحر فى منطقة سويس ان بالعريش .

تم نقل جثة الشهيد والمصاب إلى المستشفى ، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق .