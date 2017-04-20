قالت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي ريال مدريد الإسباني مستعد لدفع 60 مليون جنيه استرليني من أجل الظفر بخدمات حارس مرمى مانشستر يونايتد، الإسباني “ديفيد دي خيا”.

وتسعى إدارة النادي الملكي للتعاقد مع أسم كبير لحماية العرين، خاصة مع بعض الهفوات التي بدرت من الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، ولذا فإنها عادت إلى هدفها السابق دي خيا، لكن لديها بديلا في حال فشلت الصفقة كما حدث من قبل.

وفي حال فشلت المحاولات، سيكون البديل هو البلجيكي تيبو كوارتوا حارس مرمى تشيلسي، مع كون “دي خيا” أولوية قصوى - بحسب مصدر مقرب من إدارة النادي الإسباني.

وذكرت التقارير أنه في حال تم الاتفاق بين ريال مدريد والشياطين الحمر على إتمام الصفقة بـ60 مليون جنيه استرليني فإنه سيصبح أغلى حارس مرمى في التاريخ متفوقا بما يقارب ضعف المبلغ الذي دفعه يوفنتوس لبارما من أجل التعاقد مع جانلويجي بوفون (32 مليون جنيه استرليني، عام (2001).