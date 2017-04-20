ريال مدريد يستعد لتحطيم الرقم القياسي بإبرام صفقة دي خيا "المجنونة"الخميس، 20 ابريل 2017 10:34 ص
قالت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي ريال مدريد الإسباني مستعد لدفع 60 مليون جنيه استرليني من أجل الظفر بخدمات حارس مرمى مانشستر يونايتد، الإسباني “ديفيد دي خيا”.
وتسعى إدارة النادي الملكي للتعاقد مع أسم كبير لحماية العرين، خاصة مع بعض الهفوات التي بدرت من الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، ولذا فإنها عادت إلى هدفها السابق دي خيا، لكن لديها بديلا في حال فشلت الصفقة كما حدث من قبل.
وفي حال فشلت المحاولات، سيكون البديل هو البلجيكي تيبو كوارتوا حارس مرمى تشيلسي، مع كون “دي خيا” أولوية قصوى - بحسب مصدر مقرب من إدارة النادي الإسباني.
وذكرت التقارير أنه في حال تم الاتفاق بين ريال مدريد والشياطين الحمر على إتمام الصفقة بـ60 مليون جنيه استرليني فإنه سيصبح أغلى حارس مرمى في التاريخ متفوقا بما يقارب ضعف المبلغ الذي دفعه يوفنتوس لبارما من أجل التعاقد مع جانلويجي بوفون (32 مليون جنيه استرليني، عام (2001).
-
«التموين»: انخفاض نسبة التضخم.. والأسعار مستقرة خلال رمضان
أكد المتحدث باسم وزارة التموين ممدوح رمضان، أنه قد تم إقامة شوادر وعدد من السيارات المتناقلة بالعديد من المحافظات لتوفير السلع التموينية الأساسية للمواطنين، ...Wed, 19 Apr 2017 08:24:44 GMT
-
بث مباشر.. وصول غواصة «تحيا مصر» إلى ميناء رأس التين
وصلت “الغواصة 41”، والذي تم إطلاق اسم “تحيا مصر” عليها، إلى ميناء رأس التين، في محافظة الإسكندرية، منذ قليل، لتنضم رسمياً إلى أسطول القوات البحرية المصرية. ...Wed, 19 Apr 2017 11:40:32 GMT
-
تجديد حبس 5 من عصابة «اغتصاب القاصرات»Wed, 19 Apr 2017 11:09:11 GMT
-
قرار بحظر «التجول» في عدة مناطق بشمال سيناء - محيطWed, 19 Apr 2017 11:25:35 GMT
-
عمرو الجارحي يمثل مصر فى إجتماعات صندوق النقد الدولي
توجه وزير المالية عمرو الجارحى، اليوم الأربعاء إلى واشنطن، لتمثيل مصر فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، على رأس وفد من الوزارة يضم أحمد كجوك نائب وزير ...Wed, 19 Apr 2017 08:55:18 GMT
-
«فيفا» يدفع مليون و800 ألف جنيه للأهلي
أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للأهلي أنه سيدفع مليون و800 جنيه تمثل مصاريف علاج مروان محسن مهاجم القلعة الحمراء. مروان محسن تعرض لإصابة بقطع في الرباط ...Wed, 19 Apr 2017 10:11:11 GMT
-
خبير اقتصادي: سعادة الاستهلاك «مؤقتة».. وهناك أساليب للقضاء على ...
أنتقد الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، استهلاك المواطنين الزائد من الطعام والمنتجات الاستهلاكية أثناء شهر رمضان والمناسبات، مشيرا إلى أن سعادة المستهلك ...Wed, 19 Apr 2017 10:55:05 GMT
-
مقتل «تكفيريين» اثنين وتدمير عربيتين في حملة أمنية بسيناءWed, 19 Apr 2017 08:33:39 GMT
-
التليفزيون السوري: مقتل 6 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بـ"حلب"
أفاد التلفزيون السوري اليوم الأربعاء، بمقتل 6 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بمدينة حلب، شمال غربي سوريا. ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) الإخبارية دون ذكر المزيد من التفاصيل. ...Wed, 19 Apr 2017 09:51:32 GMT