اعتبر المرشح للرئاسة الفرنسية جاك شيميناد أن على الغرب أن يتوقف عن محاولات إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد وأن يركز الجهود على تسوية الأزمة في سوريا بالتعاون مع روسيا.

وقال شيميناد، في حديث لوكالة سبوتنيك الروسية، إن الرئيس السوري فعل أشياء غير لائقة، لكنه ليس شيطانا، ويجب تغليب مصلحة إحلال السلام في سوريا والمنطقة على أية مصلحة أخرى.

وشدد المرشح للرئاسة الفرنسية على أن الوضع في سوريا أصبح خارج نطاق السيطرة. ولمنع تفكك البلاد، لا بد من تهيئة الظروف لعودة اللاجئين إلى ديارهم والبدء في إعادة بناء البلد، ما يتطلب “التحدث إلى أي شخص مهما كرهنا هذا الأمر”. ومن الضروري “التفكير في المستقبل، سوية مع كل من روسيا والولايات المتحدة، بينما يجب أن تأخذ أوروبا على عاتقها دور المبادر والمنظم لهذه العملية، وهو دور لا تلعبه أوروبا أو فرنسا حتى الآن”.