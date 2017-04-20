المالية ترفع توقعاتها لعجز الموازنة في العام الحالي

رفع “أحمد كوجك” نائب وزير المالية للسياسات المالية، توقعات الحكومة لعجز الموازنة خلال السنة المالية الحالية 2016-2017 إلى 10.9 بالمئة من توقعات سابقة عند 10.7 بالمئة.

وأضاف “كوجك” في تصريحات صحفية ، نشرت اليوم الخميس، “الحكومة رفعت توقعاتها لعجز الموازنة العام المالي الحالي إلى 10.9 بالمئة.”

ورفعت الحكومة توقعاتها لعجز الموازنة أكثر من مرة خلال الأشهر القليلة الماضية. وتستهدف وصول العجز في السنة المالية 2017-2018 عند 9.1 بالمئة.

وتخلت الحكومة في الثالث من نوفمبر، عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي في خطوة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة بنحو النصف تقريبا.

وقال “كوجك” إن استثمارات “الأجانب في أدوات الدين الحكومي بلغت 5 مليارات دولار حتى منتصف أبريل.”

وارتفع احتياطي مصر من العملات الأجنبية الشهر الماضي إلى 28.5 مليار دولار مسجلا أعلى مستوى له منذ مارس2011.

وتبذل مصر جهودا حثيثة لإنعاش اقتصادها المنهك، منذ انتفاضة 2011 من خلال تحرير سعر الصرف ورفع الدعم تدريجيا عن جميع السلع والخدمات التي تقدمها للمواطنين بجانب إقرار عدد من القوانين التي تهدف لجذب المستثمرين الأجانب للبلاد من جديد.