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دانى ألفيس حزين على هزيمة برشلونة
داني ألفيس

دانى ألفيس حزين على هزيمة برشلونة

الخميس، 20 ابريل 2017 10:27 ص
أ ش أ

اعترف البرازيلي داني ألفيس الظهير الأيمن لفريق يوفنتوس الإيطالي بأنه يشعر بمزيج من السعادة والحزن بعدما نجح مع فريقه الحالي في التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال على حساب فريقه السابق برشلونة.

وقال ألفيس - في تصريحات للصحفيين - “أنا سعيد لفريقي ولزملائي في الفريق، لكن لدي أيضاً شعور بالحزن بسبب أن أصدقائي القدامى يشعرون بالحزن، هذا غريب ومؤلم لكن هذه هي طبيعة كرة القدم”.
كما كشف النجم البرازيلي المخضرم عمّا قاله لزميله السابق نيمار عقب المباراة، فقال: “لقد قلت له إن هذه هي الحياة، كان علينا أن نواجه بعضنا البعض”.

وأكمل “لقد عشت الكثير من اللحظات السعيدة والحزينة أيضا معهم، والآن أنا بعيد عنهم ، ولذا كان من الصعب عليّ هذا الشعور”.

وعن الفريق الذي يتمنى مواجهته في الدور نصف النهائي، أجاب ألفيس قائلا “يجب علينا التركيز على خصائصنا، نحن أقوياء ويجب العمل لتجاوز الخصم أيا كان”.

يذكر أن فريق السيدة العجوز تمكن من تخطى برشلونة بنتيجة 3/صفر في مجموع المباراتين بعد أن تعادل في برشلونة الليلة الماضية بدون أهداف ، بعد فوزه في لقاء الذهاب في تورينو بثلاثية نظيفة.

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