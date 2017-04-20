انفجرت عبوة ناسفة، مساء أمس الأربعاء، على جانب الطريق الذي سلكه وفد استمر للهلال الأحمر الإماراتي، كذلك تعرض الوفد أيضا لإطلاق نار، في العاصمة الصومالية مقديشو.

وأكدت مصادر أن أعضاء الوفد لم يصب بأذى، وأن الحادث وقع في أثناء تنفيذه مهمة إنسانية.واستنكرت الإمارات التفجير الإرهابي الذي تعرضت له القافلة، وجددت وزارة الخارجية أعانَه دولة الإمارات للصومال حكومة وشعبا، مؤكدة أن “هذه الأعمال الإرهابية لن تثنينا عن مد يد العون والمساعدة للصومال وهو يمر بمرحلة إنسانية حرجة”.

ودان حمدان بن زايد رئيس هيئة الهلال الأحمر استهداف الوفد من قبل مجهولين، مؤكدا أن هذا العمل “يتعارض مع الأهداف النبيلة التي تتواجد من أجلها الإمارات في الصومال”.

وأجرى حمدان بن زايد اتصالا هاتفيا بالوفد اطمأن بــواسطته على صحة أعضائه، مثمنا تضحياتهم ومتمنيا لهم العودة بسلام وأمان إلى ديارهم.