 Moheet on google
الخميس 20 ابريل 2017 10:33 صباحاً
روابط سريعة
نظر محاكمة «الأمين» بتهمة سب مرتضى منصور.. اليوم
رجل الأعمال محمد الأمين

نظر محاكمة «الأمين» بتهمة سب مرتضى منصور.. اليوم

الخميس، 20 ابريل 2017 10:17 ص
متابعات

تنظر محكمة جنح الدقي، اليوم الخميس، محاكمة رجل الأعمال محمد الأمين، مالك قنوات cbc، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، ورئيس تحريرها وصحفيين، لاتهامهم بسب وقذف مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك.

اختصمت الدعوى الرابعة، التي تحمل رقم 5678 لسنة 2016، كلا من رجل الأعمال محمد الأمين، مالك قنوات cbc ومحمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن وعبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة الجريدة ومحمد يحيي الصحفي، واتهمتهم بسب مرتضى منصور في العدد الصادر برقم 1400 بتاريخ 28 فبراير الماضي.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3