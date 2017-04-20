تنظر محكمة جنح الدقي، اليوم الخميس، محاكمة رجل الأعمال محمد الأمين، مالك قنوات cbc، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، ورئيس تحريرها وصحفيين، لاتهامهم بسب وقذف مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك.

اختصمت الدعوى الرابعة، التي تحمل رقم 5678 لسنة 2016، كلا من رجل الأعمال محمد الأمين، مالك قنوات cbc ومحمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن وعبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة الجريدة ومحمد يحيي الصحفي، واتهمتهم بسب مرتضى منصور في العدد الصادر برقم 1400 بتاريخ 28 فبراير الماضي.