الجزائر: الحل السياسي هو الطريق الوحيد الذي يحفظ لليبيا وحدتهاالخميس، 20 ابريل 2017 10:30 ص
قال وزير الخارجية الجزائري للشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي، عبدالقادر مساهل، إن الحل السياسي هو الطريق الوحيد الذي يحفظ للدولة الليبية وحدتها وتماسكها ويقضي على الإرهاب.
وذكر المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الموقتة ،نقلا عن مساهل تأكيده ل خلال لقائه رئيس مجلس النواب بمقر هيئة صياغة مشروع الدستور بمدينة البيضاء، على أن الليبيين لديهم القدرة والاستعداد التام للحل السياسي وإرساء المصالحة الوطنية في ربوع البلاد.
وأضاف المكتب أن اللقاء تناول مجمل تطورات الأوضاع في ليبيا وجهود الحوار “الليبي – الليبي” لتسوية الأزمة الليبية.
وأوضح مساهل أن على الليبيين الجلوس إلى طاولة الحوار “الليبي – الليبي” دون اللجوء إلى الخارج، مشيرًا إلى أن جولته مقسمه على مرحلتين الأولى بمدينة البيضاء والثانية زيارة لبعض المدن الليبية ، ومن ثم زيارة المناطق الحدودية بالجنوب الغربي والتي تقع في الحدود الليبية الجزائرية لاستكمال الجولة.
من جانبه قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن موقف الجزائر واضح منذ البداية في حرصها على نجاح الاتفاق السياسي، وأن يكون الحوار داخل الأراضي الليبية، مؤكدًا أن الليبيين لن يرضوا إلا بأن تكون البلاد واحدة موحدة وهذا مطلب كل الليبيين وهو ما خرج عليه الشعب في ثورة 17 من فبراير لبناء دولة المؤسسات والقانون.
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