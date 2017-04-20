الجيش الأمريكي: ننتظر نتائج فحص مادة كيماوية استخدمها "داعش" بالموصلالخميس، 20 ابريل 2017 10:19 ص
أعلن مسئول عسكري أمريكي، أن مادة كيماوية استخدمها تنظيم داعش في هجوم على قوات عراقية في الموصل قبل أيام نقلت إلى المختبرات لفحصها.
ووفقًا لما أوردته “السومرية” العراقية، اليوم الخميس، صرح قائد القوات البرية للتحالف الدلي في العراق جوزيف مارتن لصحفيين في مقر البنتاجون عبر دائرة تليفزيونية مغلقة، أن “التنظيم أطلق قذائف كيماوية على القوات العراقية في غرب الموصل، لكن الهجوم لم يكن له تأثير”.
وأضاف مارتن “قوات الأمن العراقية كانت في محيط إحدى الضربات وأرجعت لتلقي مستوى ملائم من الرعاية الطبية”، مشيرًا إلى أنه “لم يقع ضحايا أو إصابات في الهجوم”.
وتابع القائد ألأمريكي: “نحن غير متأكدين في الوقت الحالي من المادة الكيماوية على وجه التحديد، ولكننا أرسلناها للاختبارات وما نزال في انتظار النتائج”، موضحًا أن “مستشارينا موجودون مع قوات الأمن العراقية في مواقع متعددة للقيادة والسيطرة في مختلف أنحاء العراق”.
ورفض مارتن “تأكيد ما إذا كان مستشارون عسكريون أمريكيون أو أستراليون برفقة العراقيين وقت الهجوم أو تلقوا علاجًا”، حسب بعض وسائل الإعلام.
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