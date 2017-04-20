أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الخميس بمقتل شرطي ومسلح وإصابة آخر ، في اشتباك مع دورية أمنية شمال شرق محافظة بعقوبة .

وقال المصدر حسبما أوردت قناة “العربية” الإخبارية ” إن دورية أمنية من الرد السريع اشتبكت مع مجموعة مسلحة في أطراف ناحية أبي صيدا شمال شرق محافظة بعقوبة ، مما أدى إلى مقتل شرطي ومسلح وإصابة آخر تم اعتقاله فيما بعد” .

وأضاف المصدر أنه تم فتح تحقيق لبيان أسباب إطلاق النار على الدورية الأمنية التي كانت تقوم بمهام تفتيش ومتابعة لملف المطلوبين للقضاء ” لافتا إلى أن الوضع تحت السيطرة فى الوقت الحالي .