قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن قناة “فوكس نيوز” الأمريكية قد تستغني عن خدمات المذيع بيل أوريلي الذي تطاول على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووصفه بـ”القاتل” في مقابلة له مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق.

ووفقا للصحيفة، فإن المذيع قد يفقد وظيفته بسبب تهم تتعلق بالتحرش، وأن القرار النهائي في هذا الموضوع سيصدر هذا الأسبوع على الأغلب.

وقالت الصحيفة، إنه في أوائل أبريل الجاري، ذكرت وسائل الإعلام أن قناة “فوكس نيوز” دفعت 13 مليون دولار لـ 5 نساء، كان أوريلي قد أساء لهن واتهمهن بسوء السلوك. بعد ذلك، طالب العديد من الناشطين الاجتماعيين الأمريكيين بطرد المذيع من وظيفته.

وأشارت الصحيفة إلى أن المذيع لم يظهر على الشاشة منذ الـ 11 من أبريل الجاري وفي وقت سابق، أفادت الأنباء، وفقا للصحيفة، بأن الصحفي بيل أوريلي، الذي اتهم مرارا بالتحرش الجنسي، حاول دفع بعض زميلاته السابقات لإقامة علاقات جنسية.

يذكر أن الصحفي أوريلي خلال مقابلة تليفزيونية يوم 5 فبراير مع الرئيس ترامب، هاجم الرئيس بوتين ووصفه “بالقاتل”.. وبدوره، علق الكرملين على ذلك، بأنهم يتوقعون من المذيع الاعتذار.

وردا على الكرملين، قال الصحفى بيل أوريلي إنه سيكون مستعدا للاعتذار بحلول العام 2023، وقد وعده السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف بتذكر هذا التاريخ والرجوع إليه بشأن هذه المسألة.