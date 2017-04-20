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الادعاء الأندونيسي يطالب بسجن حاكم جاكرتا
حاكم جاكرتا باسوكي تجاهاجا بورناما

الادعاء الأندونيسي يطالب بسجن حاكم جاكرتا

الخميس، 20 ابريل 2017 10:06 ص
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طالب الادعاء الأندونيسي، اليوم الخميس، بإصدار حكم بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ بحق حاكم جاكرتا المسيحي باسوكي تجاهاجا بورناما، في قضية تتعلق بتصريحات أدلى بها حول القرآن.

جاء هذا الطلب غداة هزيمة بورناما في جولة الإعادة لانتخابات حاكم جاكرتا أمام المرشح المسلم أنيس باسويدان، وطالب المدعون بتعليق الحكم لمدة سنتين.

ولن يضطر بورناما إلى قضاء وقت في السجن، إذا امتثل القضاة لطلب الادعاء، ما لم يرتكب جريمة أخرى خلال فترة السنتين.

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