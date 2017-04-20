أعلنت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، اليوم الخميس، إلغاء إقلاع رحلة الخطوط اليمنية المتجهة إلى عدن، لقلة عدد الركاب.

وأضافت المصادر، أن سلطات المطار تلقت إخطارا من الخطوط اليمنية بإلغاء رحلتها رقم 601 المتجهة إلى عدن، لعدم جدواها اقتصاديا لقلة الركاب.