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إلغاء رحلة الخطوط اليمنية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديا
الخطوط اليمنية

إلغاء رحلة الخطوط اليمنية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديا

الخميس، 20 ابريل 2017 10:17 ص
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أعلنت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، اليوم الخميس، إلغاء إقلاع رحلة الخطوط اليمنية المتجهة إلى عدن، لقلة عدد الركاب.

وأضافت المصادر، أن سلطات المطار تلقت إخطارا من الخطوط اليمنية بإلغاء رحلتها رقم 601 المتجهة إلى عدن، لعدم جدواها اقتصاديا لقلة الركاب.

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