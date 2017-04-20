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السعودية تمنع الوافدين من العمل في " المولات".. فما هو السبب؟
محلات - سعوديات - السعودية - تأنيث

السعودية تمنع الوافدين من العمل في " المولات".. فما هو السبب؟

الخميس، 20 ابريل 2017 10:11 ص
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كشف المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية خالد أبا الخيل عن صدور قرار بقصر العمل بالمراكز التجارية المغلقة (المولات) بالمملكة على السعوديين والسعوديات.

وقال أبا الخيل “وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص يصدر قراراً بقصر العمل بالمراكز التجارية المغلقة (المولات) بالمملكة العربية السعودية على السعوديين والسعوديات”.

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