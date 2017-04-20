 Moheet on google
الخميس 20 ابريل 2017 10:42 صباحاً
روابط سريعة
إغلاق ممشى مجاور لسياج البيت الأبيض أمام الجمهور
البيت الأبيض يستعد لاستقبال ترامب

إغلاق ممشى مجاور لسياج البيت الأبيض أمام الجمهور

الخميس، 20 ابريل 2017 10:03 ص
متابعات

قال جهاز الخدمة السرية الأمريكي إنه سيمنع نهائيا دخول الناس إلى ممشى يقع بطول السياج الجنوبي للبيت الأبيض، بدءا من ليل يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي لواشنطن.

وبحسب وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الخميس، ذكر الجهاز المسئول عن حماية الرئيس في بيان أن الممشى سيصبح مغلقا أمام الجمهور على مدار الساعة الآن بعد أن كانت فترة الإغلاق تستمر من الساعة الحادية عشرة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا فقط منذ عام 2015.

وقالت كاثي ميلهوان، مديرة الاتصالات بالجهاز، إن إغلاق الممشى “سيقلل من احتمال وصول أشخاص بصورة غير قانونية إلى أراضي البيت الأبيض”.

وكان رجل تسلق السياج الشرقي للبيت الأبيض ليلا في مارس الماضي وظل داخل ساحة البيت الأبيض لمدة 16 دقيقة قبل اعتقاله. وقال جهاز الخدمة السرية آنذاك أن الرجل لم يدخل البيت الأبيض.

وكان الرئيس دونالد ترامب داخل البيت الأبيض وقت حدوث التسلل في العاشر من الشهر الماضي.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3