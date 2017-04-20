إغلاق ممشى مجاور لسياج البيت الأبيض أمام الجمهورالخميس، 20 ابريل 2017 10:03 ص
قال جهاز الخدمة السرية الأمريكي إنه سيمنع نهائيا دخول الناس إلى ممشى يقع بطول السياج الجنوبي للبيت الأبيض، بدءا من ليل يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي لواشنطن.
وبحسب وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الخميس، ذكر الجهاز المسئول عن حماية الرئيس في بيان أن الممشى سيصبح مغلقا أمام الجمهور على مدار الساعة الآن بعد أن كانت فترة الإغلاق تستمر من الساعة الحادية عشرة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا فقط منذ عام 2015.
وقالت كاثي ميلهوان، مديرة الاتصالات بالجهاز، إن إغلاق الممشى “سيقلل من احتمال وصول أشخاص بصورة غير قانونية إلى أراضي البيت الأبيض”.
وكان رجل تسلق السياج الشرقي للبيت الأبيض ليلا في مارس الماضي وظل داخل ساحة البيت الأبيض لمدة 16 دقيقة قبل اعتقاله. وقال جهاز الخدمة السرية آنذاك أن الرجل لم يدخل البيت الأبيض.
وكان الرئيس دونالد ترامب داخل البيت الأبيض وقت حدوث التسلل في العاشر من الشهر الماضي.
-
اليوم.. استئناف دعوى تطالب باتفيذ بنود وثيقة سد النهضة
تستأنف الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من ممدوح حمزة والتي تطالب بتنفيذ ...Thu, 20 Apr 2017 07:58:18 GMT
-
مستشارة الأسد: أهداف الضربة الأمريكية لم تؤت ثمارها
قالت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان، إن أهداف الضربة الأمريكية على مطار الشعيرات في سوريا لم تؤت ثمارها ، موضحة أن حادثة خان شيخون مفبركة .. وسوريا خالية من ...Thu, 20 Apr 2017 07:28:46 GMT
-
«التموين»: انخفاض نسبة التضخم.. والأسعار مستقرة خلال رمضان
أكد المتحدث باسم وزارة التموين ممدوح رمضان، أنه قد تم إقامة شوادر وعدد من السيارات المتناقلة بالعديد من المحافظات لتوفير السلع التموينية الأساسية للمواطنين، ...Wed, 19 Apr 2017 08:24:44 GMT
-
بث مباشر.. وصول غواصة «تحيا مصر» إلى ميناء رأس التين
وصلت “الغواصة 41”، والذي تم إطلاق اسم “تحيا مصر” عليها، إلى ميناء رأس التين، في محافظة الإسكندرية، منذ قليل، لتنضم رسمياً إلى أسطول القوات البحرية المصرية. ...Wed, 19 Apr 2017 11:40:32 GMT
-
تجديد حبس 5 من عصابة «اغتصاب القاصرات»Wed, 19 Apr 2017 11:09:11 GMT
-
قرار بحظر «التجول» في عدة مناطق بشمال سيناء - محيطWed, 19 Apr 2017 11:25:35 GMT
-
عمرو الجارحي يمثل مصر فى إجتماعات صندوق النقد الدولي
توجه وزير المالية عمرو الجارحى، اليوم الأربعاء إلى واشنطن، لتمثيل مصر فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، على رأس وفد من الوزارة يضم أحمد كجوك نائب وزير ...Wed, 19 Apr 2017 08:55:18 GMT
-
خبير اقتصادي: سعادة الاستهلاك «مؤقتة».. وهناك أساليب للقضاء على ...
أنتقد الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، استهلاك المواطنين الزائد من الطعام والمنتجات الاستهلاكية أثناء شهر رمضان والمناسبات، مشيرا إلى أن سعادة المستهلك ...Wed, 19 Apr 2017 10:55:05 GMT
-
مقتل «تكفيريين» اثنين وتدمير عربيتين في حملة أمنية بسيناءWed, 19 Apr 2017 08:33:39 GMT