قتل 17 عنصرا من مليشيات الحوثي والرئيس اليمني السابق عبد الله صالح ، وأصيب 20 آخرون بقصف شنته مقاتلات وبوارج التحالف العربي على مواقع في موزع وشمال المخا غرب تعز.

ونقلت قناة “العربية” الفضائية، اليوم الخميس، عن مصدر عسكري قوله :” إن 10 غارات استهدفت مواقع في معسكر خالد وشرق موزع، فيما قصفت بوارج التحالف بعشرين صاروخا شرق موزع وشمال المخا”.

من جهة أخرى، دارت مواجهات في محيط معسكر خالد وشرق موزع، فيما تحاصر قوات الشرعية معسكر خالد.

وكان الحوثيون قد دفعوا بتعزيزات إلى شرق موزع، ونصبوا منصات لإطلاق صواريخ الكاتيوشا غرب مقبنة، وتستهدف مواقع قوات الشرعية قرب معسكر خالد وشرق المخا.