 Moheet on google
الخميس 20 ابريل 2017 10:47 صباحاً
روابط سريعة
مقتل وإصابة 37 عنصرا من مليشيا الحوثي وصالح بتعز
التحالف الدولي

مقتل وإصابة 37 عنصرا من مليشيا الحوثي وصالح بتعز

الخميس، 20 ابريل 2017 09:58 ص
متابعات

قتل 17 عنصرا من مليشيات الحوثي والرئيس اليمني السابق عبد الله صالح ، وأصيب 20 آخرون بقصف شنته مقاتلات وبوارج التحالف العربي على مواقع في موزع وشمال المخا غرب تعز.

ونقلت قناة “العربية” الفضائية، اليوم الخميس، عن مصدر عسكري قوله :” إن 10 غارات استهدفت مواقع في معسكر خالد وشرق موزع، فيما قصفت بوارج التحالف بعشرين صاروخا شرق موزع وشمال المخا”.

من جهة أخرى، دارت مواجهات في محيط معسكر خالد وشرق موزع، فيما تحاصر قوات الشرعية معسكر خالد.

وكان الحوثيون قد دفعوا بتعزيزات إلى شرق موزع، ونصبوا منصات لإطلاق صواريخ الكاتيوشا غرب مقبنة، وتستهدف مواقع قوات الشرعية قرب معسكر خالد وشرق المخا.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3