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روسيا تبدأ في صنع صاروخ جديد بعيد المدى
صاروخ بالستي ‎

روسيا تبدأ في صنع صاروخ جديد بعيد المدى

الخميس، 20 ابريل 2017 09:55 ص
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بدأت روسيا العمل في صنع صاروخ جديد بعيد المدى.

وكشف الأكاديمي “يفجيني فيدوسوف” رئيس معهد أبحاث أنظمة الطيران، للصحفيين أنهم بصدد إبداع صاروخ من نوع “كروز جوّال” اصطلح على تسميته “إكس-بي دي” لقاذفة القنابل والصواريخ الإستراتيجية الجديدة “تو-160 إم”.

ومن المعروف أن مدى صاروخ “إكس” يبلغ 3 آلاف كيلو متر، أما الصاروخ الجديد فمداه أبعد كثيرا، والهدف من إنشاء الصاروخ الجديد القادر على حمل رأس نووي تفادي دخول القاذفة إلى مجال عمل دفاعات العدو الجوية، وقصف الأهداف المطلوب تدميرها بالصواريخ البعيدة المدى.

أما بالنسبة لقاذفة “تو-160 إم” فهي طائرة جديدة تختلف كل الاختلاف عن قاذفة “تو-160” المعروفة باسم “البجعة البيضاء”، ومن المتوقع أن تبصر “البجعة” الجديدة النور في عام 2021.

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