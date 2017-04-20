 Moheet on google
الخميس 20 ابريل 2017 10:33 صباحاً
روابط سريعة
طالبة: هذا حل مشاكل مصر
مجدي الجلاد

طالبة: هذا حل مشاكل مصر

الخميس، 20 ابريل 2017 09:46 ص
متابعات

تحدثت ندى، طالبة بالصف الثالث الإعدادي عن مشاكل مصر وأزمة التعليم التي يتعرض لها الطلاب.
وقالت في مداخلة هاتفية ببرنامج ” معالي المواطن” المذاع على شاشة “الحياة” مساء اليوم الأربعاء، إن المشكلة الأساسية تتلخص في ابتعاد الطلاب عن الدين وعدم معرفتهم الجيدة لدينهم، مؤكدة أن الدين قادر على حل مشاكل التحرش إذا التزمت الفتيات بالزي الإسلامي، وحل مشاكل البطالة بعدم التواكل والأخذ بالأسباب في البحث عن عمل .
ولفتت إلى أن الدين هو أيضا القادر على حل مشكلة الإرهاب إذا عرف الانتحاري أن من يفعل خير يجد خيرا ومن يفجر نفسه فلن يدخل الجنة، مشددة على أن عدم ضم درجات الدين للمجموع جريمة في حق الطلاب من قبل المسئولين.
ورأت: “الوزير يعمل بجد ولكنه لا يستطيع أن يحل كل المشكلات وحده.. مينفعش الحظ يحدد مستقبلي ومبقاش عارفة مصيري إيه في ظل المنظومة دي”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3