تحدثت ندى، طالبة بالصف الثالث الإعدادي عن مشاكل مصر وأزمة التعليم التي يتعرض لها الطلاب.

وقالت في مداخلة هاتفية ببرنامج ” معالي المواطن” المذاع على شاشة “الحياة” مساء اليوم الأربعاء، إن المشكلة الأساسية تتلخص في ابتعاد الطلاب عن الدين وعدم معرفتهم الجيدة لدينهم، مؤكدة أن الدين قادر على حل مشاكل التحرش إذا التزمت الفتيات بالزي الإسلامي، وحل مشاكل البطالة بعدم التواكل والأخذ بالأسباب في البحث عن عمل .

ولفتت إلى أن الدين هو أيضا القادر على حل مشكلة الإرهاب إذا عرف الانتحاري أن من يفعل خير يجد خيرا ومن يفجر نفسه فلن يدخل الجنة، مشددة على أن عدم ضم درجات الدين للمجموع جريمة في حق الطلاب من قبل المسئولين.

ورأت: “الوزير يعمل بجد ولكنه لا يستطيع أن يحل كل المشكلات وحده.. مينفعش الحظ يحدد مستقبلي ومبقاش عارفة مصيري إيه في ظل المنظومة دي”.