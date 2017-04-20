بعد أن وصفها الجندي بـ"الرقاصة".. ريهام سعيد ترد!

علقت الإعلامية ريهام سعيد على مهاجمة الشيخ خالد الجندي لبرنامجها ووصفه لها بأنها “راقصة”، مشددة على أنها تفهم الدين بشكل جيد ولن ترد على اساءته لها.

وأكدت في حوارها ببرنامج “أنا وأنا” المذاع على شاشة ON Ent – “ما أقدرش أنزل للمستوى ده أبداً، أنا هرتقي بأخلاقي ومش هرد على طريقة كلامه دي”.