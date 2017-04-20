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انتحاري يفجر نفسه بعد ملاحقته من قبل الأمن في الجزائر
الشرطة الجزائرية

انتحاري يفجر نفسه بعد ملاحقته من قبل الأمن في الجزائر

الخميس، 20 ابريل 2017 09:52 ص
وكالات

فجر انتحارى نفسه عندما كانت وحدة من الأمن الجزائرى بصدد ملاحقته، ومرافق له فى منطقة عين نحاس بمدينة قسنطينة شرقى الجزائر.

واشتبك الانتحارى ومرافقه والذين كانا على متن دراجة نارية مع قوات الأمن ورفضا تسليم أنفسهم، قبل أن يفجر الانتحارى الذى يدعى أبو صهيب نفسه، بعدما نجحت قوات الأمن فى اعتقال مرافقه الذى يدعى أبو الهيثم بحسب ما أكده مصدر أمنى محلي.

وأكد نفس المصدر، بحسب وكالة ” سبوتنيك”، أن الإرهابيين ينتميان إلى خلية تدعى الغرباء الموالية لتنظيم داعش الإرهابي، وكانا بصدد الدخول إلى وسط مدينة قسنطينة، لتنفيذ تفجير انتحارى ضد مركز أمني، وهذه هى المرة الثانية التى أحبطت فيها قوات الأمن محاولة تفجير انتحاري، بعد محاولة انتحارى فى الـ 3 مارس الماضى تفجير مركزا للأمن وسط مدينة قسنطينة.

وفى 24 مارس/الماضى قتلت قوات الجيش الجزائرى أمير خلية الغرباء الموالية لداعش فى قسنطينة نور الدين لعويرة المكنى بأبى الهمام ومرافقه فى منطقة جبل الوحش فى ضاحية مدينة قسنطينة 440 كيلو متر شرقى الجزائر.ش

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