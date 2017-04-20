استقر الجهاز الفنى لمنتخب المحليين بقيادة هانى رمزى، على انطلاق معسكر الفراعنة فى مطلع يونيو المقبل، بدون لاعبى الفرق المشاركة فى بطولات أفريقيا، وهم الأهلي والزمالك وسموحة.

وقرر الجهاز الفنى لمنتخب المحليين انطلاق المعسكر بداية من 1 يونيو المقبل، خاصة أن مباريات الأسبوع الـ30 للدوري ستنتهى يوم 29 مايو المقبل، على أن ينضم لاعبو الزمالك والأهلي وسموحة للمعسكر عقب مبارياتهم الأفريقية التى ستقام أيام 2 و3 و4 من نفس الشهر.

يذكر أن منتخب المحليين يستعد لمواجهة المغرب فى أغسطس المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2018.