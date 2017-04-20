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الخميس 20 ابريل 2017 09:03 صباحاً
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سماع الشهود اليوم فى محاكمة 12 متهمًا في قضية خلية دمياط الإرهابية
محكمة جنايات القاهرة

سماع الشهود اليوم فى محاكمة 12 متهمًا في قضية خلية دمياط الإرهابية

الخميس، 20 ابريل 2017 09:02 ص
متابعات

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الخميس، الشهود فى محاكمة 12 متهمًا محبوسين، و16 متهما هاربين لاتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية دمياط الإرهابية”.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى.

ووُجت للمتهمون، عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.

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