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اليوم.. الحكم على 7 متهمين في أحداث عنف إمبابة
محاكمة ـ محكمة‎

اليوم.. الحكم على 7 متهمين في أحداث عنف إمبابة

الخميس، 20 ابريل 2017 09:00 ص
متابعات

تعلن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الخميس، حكمها على 7 متهمين فى أحداث العنف التى وقعت بشارع الوحدة بإمبابة.
ويتم عقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم؛ منها حيازة أسلحة نارية وخرطوش، والتظاهر بدون تصريح، وترويع المواطنين، وحرق فرع أحد المطاعم بشارع الوحدة.

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