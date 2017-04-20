تعلن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الخميس، حكمها على 7 متهمين فى أحداث العنف التى وقعت بشارع الوحدة بإمبابة.

ويتم عقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم؛ منها حيازة أسلحة نارية وخرطوش، والتظاهر بدون تصريح، وترويع المواطنين، وحرق فرع أحد المطاعم بشارع الوحدة.